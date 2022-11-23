Narkotik polisi 2 günde 12 zehir tacirini yakaladı

Kayseri'de narkotik polisi tarafından 2 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

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  • 23.11.2022 14:06
  • Güncelleme: 23.11.2022 15:59
Narkotik polisi 2 günde 12 zehir tacirini yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik polisi tarafından 2 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-23 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak kent genelinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren bir şahısla birlikte 12 zehir taciri yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda belirli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız silah bulundu.

Şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 7’si, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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