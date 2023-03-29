Narkotik Polisi 9 bin 720 vatandaşa ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenledikleri operasyonlarla zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ederken, diğer yandan da 9 bin 720 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme yaptı.

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  • 29.03.2023 14:35
  • Güncelleme: 29.03.2023 15:03
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Narkotik Polisi 9 bin 720 vatandaşa ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenledikleri operasyonlarla zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ederken, diğer yandan da 9 bin 720 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme yaptı.

Kayseri’de narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan düzenlenen operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vuran ekipler, bir yandan da vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve diğer projelerle birlikte 2023 yılında şuana kadar 204 etkinlik düzenlendi. Ekipler bu etkinliklerde toplam 9 bin 720 vatandaşa ulaşarak uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Narkotik ekipleri ayrıca; Ramazan ayı dolayısıyla şehirdeki camilerde de vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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