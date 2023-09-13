Narkotik polisi Kayseri'de zehire izin vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda evlerinde 1 kilo 230 gram uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs yakalandı.

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  • 13.09.2023 16:07
  • Güncelleme: 14.09.2023 08:06
Narkotik polisi Kayseri'de zehire izin vermiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda evlerinde 1 kilo 230 gram uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ayrı adreste yapılan operasyonda toplam 1 kilo 230 gram uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, adreslerde yakalanan 2 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 günde 22 operasyon, 44 gözaltı

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 5 gün içerisinde yaptığı 22 operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 73 gram uyuşturucu madde, 120 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 5 Adet hassas terazi ele geçirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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