Narkotik polisi Kayseri'de zehire izin vermiyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda evlerinde 1 kilo 230 gram uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ayrı adreste yapılan operasyonda toplam 1 kilo 230 gram uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, adreslerde yakalanan 2 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 günde 22 operasyon, 44 gözaltı

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 5 gün içerisinde yaptığı 22 operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 73 gram uyuşturucu madde, 120 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 5 Adet hassas terazi ele geçirildi.