Narkotik Polisi, okul civarı ve metruk binaları denetledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kocasinan ilçesinde bulunan okul civarları, metruk bina ve şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ilçeye bağlı Buğdaylı mahallesinde vatandaştan gelen talepler çerçevesinde metruk binalar ve okul civarındaki şüpheli şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.