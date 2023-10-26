Narkotik Polisi, okul civarı ve metruk binaları denetledi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocasinan ilçesinde bulunan okul civarları, metruk bina ve şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
- 26.10.2023 14:33
- Güncelleme: 26.10.2023 15:16
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kocasinan ilçesinde bulunan okul civarları, metruk bina ve şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ilçeye bağlı Buğdaylı mahallesinde vatandaştan gelen talepler çerçevesinde metruk binalar ve okul civarındaki şüpheli şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN