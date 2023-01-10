Narkotik Polisi Zehir Tacirlerine Göz açtırmıyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 4 günde yapılan çalışmalarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.
- 10.01.2023 11:53
- Güncelleme: 10.01.2023 12:09
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 4 günde yapılan çalışmalarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kentteki uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce son 4 günde yapılan operasyonlarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 26 kişi ise yakalandı.
Şahıslardan 6 kişi ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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