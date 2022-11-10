Narkotik polisleri kapı kapı dolaşıyor, uyuşturucuyu anlatıyor

Kayseri’de narkotik polisleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde ilkokulda velilere yönelik uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde de öğrenciler velilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu’nda öğrenci velileri ile buluşan ekipler, slayt eşliğinde uyuşturucu kullanımı ve önlenmesiyle ilgili bilgi verdi. Verimli geçen eğitimin ardından okul müdürü Halil Şahin ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, ekipler tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde 2022 yılında 6 bin 673 kişiye eğitim verildiği belirtildi.