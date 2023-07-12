Narkotik suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı

 Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda narkotik ve diğer suçlardan aranması bulunan 9 kişi yakalandı. 

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  • 12.07.2023 15:39
  • Güncelleme: 12.07.2023 15:39
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Narkotik suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda narkotik konularıyla aranan şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, 14 şahsın üstünü aradı ve 14 adreste arama yaptı. 
Operasyon sonucunda narkotik ve diğer suçlardan aranması bulunan 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda bir adet tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 9 kişi ile ilgili olarak gerekli tahkikata başlanıldı.

1ha

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