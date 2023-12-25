Narkotik suçundan aranan 22 kişi yakalandı

Kayseri'de narkotik ekiplerinin son 1 haftada  uyuşturucu madde suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlediği çalışmalarda 22 kişi yakalandı ve 18'i tutuklandı.

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  • 25.12.2023 19:42
  • Güncelleme: 25.12.2023 19:42
Narkotik suçundan aranan 22 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 18 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arası narkotik suçundan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda;
TCK 188 suçundan 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.E., TCK 188 suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.E., TCK 188 suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.E., TCK 188 suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.C., TCK 188 suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B., TCK 188 suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.K., TCK 191 suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.A., TCK 191 suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A., TCK 191 suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.C., TCK 191 suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.S., TCK 191 suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.K., TCK 191 suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.S., TCK 191 suçundan aranan S.D., TCK 191 suçundan aranan K.A., TCK 191 suçundan aranan Y.A., TCK 191 suçundan aranan O.A., TCK 188 suçundan aranan C.Y., TCK 191 suçundan aranan T.Z., TCK 188 suçundan aranan Y.S., TCK 191 suçundan aranan E.Ö., TCK 188 suçundan arana n F.V. olmak üzere toplam 22 şahıs yakalanarak yasal işlem başlatıldı.
Yakalanan şahıslardan 18’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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