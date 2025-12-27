Narkotik'ten 265 personelle NARKO-KAPAN operasyonu

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince NARKO-KAPAN operasyonu kapsamında, 97 ekip ve 265 personelin katılımlarıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlar neticesinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, metruk binalara, müştemilatlara, ve çeşitli uzantılara yönelik tespit edilen adreslere 97 ekip ve 265 personelin katılımı ile operasyonlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 139 adet fişek ve 2 adet Emekli Polisler Derneği adına düzenlenmiş sahte araç giriş kartı ele geçirilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.

