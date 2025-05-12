Narkotik'ten operasyon: 1 kilogram 338 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan 20 operasyon kapsamında toplam 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulanırken 20 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda toplamda 1 kilogram 338,74 gram narkotik madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 haftalık operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplamda; 1 kilogram 338,74 gram narkotik madde, 164 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplamda 20 operasyon kapsamında 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, 20 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.