Narkotik'ten operasyon: 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şahısları yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve 26 bin 332 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şahısları yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; H.K.B. (26) ve M.C.D. (26) "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda; toplam 26 bin 332 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi.

