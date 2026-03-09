Narkotikten haftalık operasyon: 12 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 164,21 gram narkotik madde ele geçirildi. Toplamda 22 operasyon kapsamında 31 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 12 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 164,21 gram narkotik madde, 24 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 

Toplamda 22 operasyon kapsamında 31 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 12 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

