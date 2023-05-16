Narkotikten kökünü kurutma operasyonu: 31 gözaltı

 Narkotik ekiplerince 5 buçuk aylık teknik ve fiziki takip sonucu 55 adreste 500 polisin katılımıyla Kayseri'nin en büyük kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi.

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  • 16.05.2023 19:55
  • Güncelleme: 16.05.2023 19:55
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Narkotikten kökünü kurutma operasyonu: 31 gözaltı

Operasyon kapsamında 1’i kadın olmak üzere toplamda 31 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda narkotik ekiplerince toplam 55 adreste 5 buçuk ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Özel Harekât destekli 500 polisin katılımıyla Kayseri’nin en büyük kökünü kurutma operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda 1’i kadın toplamda 31 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 25 kilo 605 gram metamfetamin, 738,08 gram eroin, 1 kilo 341,35 gram sentetik kannabinoid, 116 kilo 763 gram kubar esrar, 1 kilo 109 gram toz esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 11560 adet sentetik hap, 1943 adet captagon, 32 adet hassas terazi, n249 adet ecstasy hap, 28 tabanca ve 48 mermi, 1 adet tüfek ve 14 kartuş, 3 adet telefon, 3 adet alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 Türk Lirası ele geçirildi. 

Yakalanan 31 kişi sağlık kontrolü yapılmak üzere Adli Tıp’a getirildi. Sağlık kontrolünden geçen 31 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.

1ha

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