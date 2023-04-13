Narkotikten Ödüllü Kamu Spotu Yarışması
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kamu Spotu Yarışması düzenlenecek.
- 13.04.2023 17:26
- Güncelleme: 14.04.2023 09:28
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kamu Spotu Yarışması düzenlenecek.
Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturmak, madde kullanımını önlemek amacıyla üniversite öğrencileri arasında ödüllü kamu spotu yarışması düzenlenecek. Yarışmaya son başvurunun 1 Mayıs olduğu açıklanırken yarışma sonucunda 1.’ye 20 bin TL, 2.’ye 15 bin TL ve 3.’ye ise 10 bin TL ödül verileceği bildirildi.
İHA
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