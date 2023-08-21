Narkotikten Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alınırken 125 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda; S.B. ve T.K.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; S.B. ve T.K. gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 25 parça halinde 125 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B.’nin ayrıca 2 kez ’Basit Yaralama ve Uyuşturucu madde Kullanmak’ suçlarından arandığı tespit edildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.