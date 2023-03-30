Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Yozgat'ta düzenlenen Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası final müsabakalarının ardından tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 30.03.2023 17:03
  • Güncelleme: 30.03.2023 17:03
  • 19
Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta düzenlenen Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Yozgat’ta 29-30 Mart günlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 38 ilden 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yalova Termal Belediyesi takım halinde Türkiye şampiyonu olurken MKE Ankaragücü Spor Kulübü ikinci ve Tekirdağ Çorlu Belediyesi üçüncü oldu.

Yalova Termal Belediyesi sporcusu Şevval Çayır, mutluyum olduğunu belirterek, "Önümde Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Orada da en güzel şekilde ülkemi temsil edeceğim. Hedefim bu sene için Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. İleri de de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş de, "Güreş Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan U17 ve U20 Türkiye Şampiyonası Yozgat’ta gerçekleştirildi. Burada çeşitli illerden yaklaşık 800’e yakın sporcumuz katılım gösterdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Burada Dünya ve Avrupa şampiyonalarının kadrolarını belirliyoruz. Önümüzde yapılacak olan uluslararası turnuvaların kadrolarını belirliyoruz. 2024 yılında yapılacak olan olimpiyat kadroları bu maçlar sonunda belirlenecek. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Müsabakalar sonunda Zerda Demir 50 kilogramda, Emine Çakmak 53 kilogramda, Tuba Demir 55 kilogramda, Şevval Çayır 57 kilogramda, Sevim Akbaş 59 kilogramda, Selvi İlyasoğlu 62 kilogramda, Duygu Gen 65 kilogramda, Ayşe Erkan 68 kilogramda, Hatice Nur Sarı 72 kilogramda ve Nazar Batır ise 76 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ramazan ayını nasıl değerlendirmeli?

Ramazan ayını nasıl değerlendirmeli?

Semt pazarında kuru soğan el yakıyor

Semt pazarında kuru soğan el yakıyor

Büyükşehir, yatırımda yine lider

Büyükşehir, yatırımda yine lider

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftarda buluştu

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftarda buluştu

Dağ kayağında madalyalar sahiplerini buldu

Dağ kayağında madalyalar sahiplerini buldu

Osmangazi Mahallesi Aile Sağlık Merkezi açılışa hazır

Osmangazi Mahallesi Aile Sağlık Merkezi açılışa hazır

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Atıcı: 'Asgari ücretle çalışanımız yok. Nitelikli personel ihtiyacı var'

Başkan Atıcı: 'Asgari ücretle çalışanımız yok. Nitelikli personel ihtiyacı var'

Başkan Bayrak: 'Sarız'ın geleceği ile oynamayın'

Başkan Bayrak: “Sarız’ın geleceği ile oynamayın”

DAHA FAZLA
Memleket Partisi'nde Kayseri'den 13 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Memleket Partisi’nde Kayseri'den 13 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Talasgücü Belediyespor galibiyet ile başladı

Talasgücü Belediyespor galibiyet ile başladı

Uyuşturucu Taciri 4 Kişi Adliyede

Uyuşturucu Taciri 4 Kişi Adliyede

ERÜ'de '30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi

ERÜ'de '30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi

Erciyes'te kar yağışı turizmcileri sevindirdi

Erciyes'te kar yağışı turizmcileri sevindirdi