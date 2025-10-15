National Geographic'ten günün fotoğrafı: Kayseri Hürmetçi Sazlığı

  • Haberler
National Geographic, günün fotoğrafı olarak Kayseri Hürmetçi Sazlığı'nı seçti. National Geographic, 'Kayseri'nin ünlü atları. Fotoğrafçıların çekimleri ile gündeme gelen mekan, bir süre sonra popülaritesini iyice artırarak yurt içi kadar yurt dışından gelen fotoğrafçıların da en sevdiği mekan haline geldi' notuyla paylaştı.

Kayseri GündemEditör

Yaklaşık 300 farklı kuş türüne ev sahipli yapmakta olan Kayseri Hürmetçi Sazlığı, Hacılar ve İncesu ilçelerinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. National Geographic, günün fotoğrafı olarak Kayseri Hürmetçi Sazlığı seçildi. Seçilen fotoğrafı, “Kayseri'nin ünlü atları. Fotoğrafçıların çekimleri ile gündeme gelen mekan, bir süre sonra popülaritesini iyice artırarak yurt içi kadar yurt dışından gelen fotoğrafçıların da en sevdiği mekan haline geldi” notuyla paylaşıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, National Geographic’in bu paylaşımına dikkat çekerek, Hürmetçi Sazlığı’nın ve yılkı atlarının Kayseri’nin dünyaya açılan bir yüzü olduğunu vurgulayarak, “Doğanın, emeğin ve özgürlüğün en güzel buluşması. Hürmetçi Sazlığı ve yılkı atlarımız, Kayseri’mizin dünyaya açılan doğal yüzü olmaya devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

