Nazon, Kayserispor için veda mesajı yayınladı

2023 – 2024 sezounda Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımından Kayserispor’a transfer olan Haiti’li futbolcu Duckens Nazon, Kayserispor formasıyla 46 maça çıktı. Sarı kırmızılı forma ile 11 gol kaydeden 31 yaşındaki futbolcu 2025 – 2026 sezonu öncesi Kayseri ekibinden ayrıldı. İran’ın Esteglal FC kulübüne transfer olan Duckens Nazon veda mesajı yayınladı. Tecrübeli futbolcu veda mesajında, “Kalbimin derinliklerinden Kayserispor’a teşekkürler. Her zaman gösterdiğiniz destek için teşekkürler Kapalıkale. Sizi seviyorum. Tüm personel ve yönetim kuruluna sevgiler Umarım bu karar gelecek için kulübüme yardımcı olur. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.