Ne Fen Lisesi, Ne Pahalı Özel Liseler: Kayseri'nin YKS Birincileri Bu Okuldan Çıktı!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandığında, Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, bireysel ve kitlesel başarılarıyla dikkat çekti. Okulun öğrencilerinden Hafız Ahmet Yasin Ekmen, sayısal alanda Türkiye üçüncüsü ve Kayseri birincisi olarak büyük bir başarıya imza atarken, Ahmet Faruk Yurdakul da Türkiye 29.'su ve Kayseri ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

Kitlesel Başarıda Zirveye Oynuyorlar

Bu yıl sadece 74 mezun veren Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda ilk 50.000'e onlarca öğrenci yerleştirerek büyük bir toplu başarı elde etti. Okul yönetimi, bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Bu gurur tablosu, yıllardır süren gayretin, sabrın ve emek dolu eğitim anlayışının eseridir." şeklinde bir açıklama yaptı.

"Geleceği İnşa Eden Okul" Vizyonu

Erciyes İmam Hatip Lisesi, akademik başarılarının yanı sıra manevi birikimi, hafızlık geleneği ve değer temelli eğitimiyle de öne çıkıyor. "Geleceği İnşa Eden Okul" sloganıyla hareket eden okul yönetimi, bireysel başarıları kitlesel başarıyla birleştirerek Türkiye'deki imam hatip okullarına örnek teşkil ediyor.

Teşekkür Mesajı

Okul sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, başarıda katkısı olan herkese teşekkür edildi: "Bu başarıda en ufak katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Öğrencilerimize rehberlik eden tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, destek olan ailelere ve okul çalışanlarına şükran borçluyuz. Rabbimiz, emeği geçen herkese en güzel mükafatları nasip etsin."

Erciyes Anadolu İHL, bu başarılarıyla sadece kendi öğrencilerini değil, tüm Kayseri’yi ve Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor.