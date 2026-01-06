Ne Melikgazi, ne Kocasinan, ne Talas : Şimdi de 'En Başarılı Belediye' polemiği

Kayseri / Yerel Yönetimler Memnuniyet Araştırması’na göre; Kayseri’nin en başarılı 5 belediyesi açıklandı. Kayseri'nin en başarılı belediyesi anketinde birinci sırada Büyükşehir Belediyesi'nin olmaması bir yana, Melikgazi, Kocasinan ve Talas gibi ilçe belediyeleri ne yazık ki liste başında yer alamadılar.

Bu gözde ilçe belediyeleri liste başında yer alamadığı gibi, ankete katılanların yüzde 60.4'ünün en başarılı belediye olarak Bünyan'ı göstermeleri anket sonuçlarının polemik konusu olmasına neden oldu.

Kayseri'de yaşayanların yüzde 60.4'ünün Bünyan Belediye Başkanının adını dahi bilmesinin mümkün olmadığı düşünüldüğünde, bu ilçe belediyesini ‘en başarılı belediye’ olarak görmelerinin nasıl mümkün olacağı, hem anket sonucunu hem de anket firmasını şaibeli konuma getiriyor.

Yapılan kamuoyu yoklaması ve polemiğe neden olan anket sonucuna göre, Kayseri’nin en başarılı Belediyesi ise; yüzde 60,4 oranla Selahattin Metin Başkanlığında Bünyan Belediyesi oldu.

Kayseri / Yerel Yönetimler Memnuniyet Araştırması’na göre; Kayseri’nin en başarılı 5 belediyesi açıklandı. Kayseri’nin en başarılı belediyesi ise; yüzde 60,4 oranla Selahattin Metin Başkanlığı’nda Bünyan Belediyesi, en başarılı ikinci belediye yüzde 56,1 ile Mustafa Palancıoğlu Başkanlığı’nda Melikgazi Belediyesi, en başarılı üçüncü belediye yüzde 56,1 ile Ahmet Çolakbayrakdar Başkanlığı’nda Kocasinan Belediyesi, dördüncü belediye yüzde 55,8 ile Osman Koç Başkanlığı’nda Tomarza Belediyesi ve en başarılı beşinci belediye ise Bilal Özdoğan Başkanlığı’nda Hacılar Belediyesi olarak açıklandı.