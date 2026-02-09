Ne yatırım, Ne üretim: Bir ayda en çok kazandıran altın oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre; 2026 yılının Ocak ayında yatırımcısına en çok kazandıran külçe altın olurken, yatırımcısını en fazla kaybettiren yatırım aracı ise yüzde 3,43 ile Amerikan Doları oldu. TÜİK tarafından, “Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) %0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,18 ve Amerikan Doları yüzde 1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, Euro yüzde 3,22 ve Amerikan Doları %3,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi” açıklamaları yapıldı.