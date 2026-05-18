Necip Fazıl'ın Gençlik Tasavvuru Develi'de Konuşuldu

M. Hidayet Tutum Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Konferansta konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Necip Fazıl’ın yalnızca büyük bir şair değil; aynı zamanda bir nesil mimarı olduğunu söyledi.

Konuşmasında merhum Mustafa Miyasoğlu’nun “Bugünkü Türkiye, daha çok 20. yüzyılın başındaki şair ve fikir adamlarının rüyasıdır.” sözünü hatırlatan Bıyıklı, bu büyük rüyanın öncü isimlerinden birinin de Necip Fazıl Kısakürek olduğunu ifade etti.

Necip Fazıl’ın ömrünü ideal bir gençlik yetiştirmeye adadığını belirten Bıyıklı, gençlere emek verenlerin ebedî genç kalmanın sırrını çözdüğünü söyledi. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen Necip Fazıl’ın eserleriyle gençliği beslemeye devam ettiğini kaydeden Bıyıklı, “Onun fikirleri dünde kalmış fikirler değil; bugünü kuran ve geleceği mayalayan fikirlerdir.” dedi.

“Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik…” haykırışının bugün hâlâ yankılandığını dile getiren Bıyıklı, Necip Fazıl’ın idealindeki gençliği şu sözlerle anlattı:

“Necip Fazıl’ın gençleri; meydanlarda, meclislerde, kampüslerde, sıralarda ve kürsülerde onun izinde yürüyen gençlerdir. Onlar, ‘Kim var?’ denildiğinde sağına soluna bakmadan ‘Ben varım!’ diyebilen yiğitlerdir.”

Necip Fazıl’ın gençliği her zaman ana mesele olarak gördüğünü ifade eden Bıyıklı, Üstad’ın,

“İşte bütün meselem, her meselenin başı;

Ben bir genç arıyorum, gençlikte köprübaşı!”

mısralarıyla idealini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmasında Necip Fazıl’ın “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir.” şuuru taşıyan bir neslin yetişmesi için büyük mücadele verdiğini belirten Bıyıklı, Üstad’ın “kökü ezelde, dalı ebedde bir sistemin aşkına sahip gençlik” idealinin bugün de gençlere yön vermeye devam ettiğini ifade etti.

Program sonunda öğrenciler Mahmut Bıyıklı’ya sorular yöneltti. Yoğun katılımla gerçekleşen konferans, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.