  • Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 43. Yılında Develi'de Anılacak

Büyük Doğu'nun mimarı ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 43. yılında anma programıyla yad edilecek.

Kayseri Üniversitesi Seyrani Fakültesi’nde düzenlenecek etkinlikte, Kısakürek’in gençliğe bakışı, gençlere yüklediği sorumluluklar ve ideal gençlik tasavvuru üzerine derinlemesine bir tartışma gerçekleştirilecek.

Programda, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın konuşmacı olarak katılacağı konferansta Necip Fazıl’ın fikir dünyasını ve gençliğe dair görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Bu özel etkinlik, Kısakürek’in edebi mirasını ve genç nesillere ilham veren düşüncelerini yeniden hatırlamak için bir fırsat sunuyor. Anma programı, edebiyatseverler ve gençler için kaçırılmayacak bir buluşma noktası olacak.

Haber Merkezi

