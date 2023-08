Neden Aynı Ekonomiye ÇOK farklı yorumlar yapılır ?

Sosyal medya, çok farklı tv kanalları ki bunların bir çoğu artık aylık para ödenerek izlenilen kanallar tabiî ki ülkemize ait değil, yerel kanallar, radyo programları v.s. v.s. Herkesin gündemi ekonomi olduğu için yorum üzerine yorum değerlendirme üzerine değerlendirme yapılıyor. Hatta sosyal medya da ekonomi konuşanların binlerce takipcisi, youtuberlar’ ın içinde en favorileri ekonomi konuşanlar, durum böyle olunca da biz millet olarak her şeyi bildiğimiz iddia etmek gibi de bir hastalığımız olduğu için artık Türkiye de herkes ekonomist. Bu kadar çok ekonomist olması hiç kötü bir şey değil ama “neden” herkes çok keskin ve çok farklı ekonomi yorumu yapıyor.

Maalesef biz her zaman ki gibi millet olarak bir konuda kendi yorumumuzu kendimiz yapıp sahip olduğumuz bilgiler doğrultusunda hareket etmek yerine hazıra konup hep başkalarının yorumlarına inanmaya güvenmeye devam ediyoruz. Bu favori kişilerde bizim bu zaafımızı bildikleri için istedikleri gibi bizi yönlendirmeye devam ediyor.

Değerli okuyucular lütfen ülkemize ve ülkemizin yöneticilerine güvenelim. Dünya da olana bitene kulak verelim, tüm haber programlarının içinde azda olsa manşette olsa dünyadan haberler var bunları öylesine dinleyip okuyup geçmeyelim. Pandemi ile başlayan dünyada ki büyük değişimleri okuyalım, pandemi sonrası dünya da neler oluyor, neden bu kadar büyük değişiklikler kısa zamanda yaşanıyor bir değerlendirelim.

Artık dünya ekonomileri çok basit tabirle “az üründen çok para kazanma” stratejisine geçmeye karar verdi. Bunun yansımaları dünyada savaşlara, ambargolara, ülke yönetimlerinde darbelere, sıcak ve soğuk ticari savaşlara, farkında olmasak da deniz ve karayolu ticari rotalarda kapışmalara, para birimlerine de büyük değişiklere, bankacılık ve finans sistemlerinde devrimler gibi bir çok büyük değişiklere sebep olacaktır olmaktadır.

Seçimden sonra birkaç gün içinde çok yoğun ve büyük tepkiler verilen değişikler birkaç gün içinde unutuluyor bir başkası başlıyor oda birkaç gün sürüyor unutuluyor sonra bir başka ama TÜRKİYE bunların hepsinin altından hep güçlü çıkıyor bize düşen sabretmek, ne iş yapıyorsak ne görevimiz varsa en iyi şekilde yerine getirmek. Gelecek zeki , dinamik, eğitimli, özgüvenli, iyi donanımlı çok genç nüfusa sahip gençlerin ve bu gençlerin inşa edeceği TÜRKİYE’ nin.