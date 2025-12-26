- Haberler
Nefes borusuna ambalaj parçası kaçan öğrenci öğretmennin heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Okulda nefes borusuna yediği yiyeceğin ambalajının parçası kaçması sonucu nefes alamayan ilkokul öğrencisini sınıf öğretmeni heimlich manevrasıyla kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrencinin nefes borusuna yediği paketli ürünün ambalajının parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenci yakınındaki bir öğretmenden yardım istedi. Yanlarına gelen sınıf öğretmeni, heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin nefes borusuna kaçan cismi çıkardı. Öğretmenin heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.