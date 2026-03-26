  Nefes borusuna yiyecek kaçan bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Nefes borusuna yiyecek kaçan bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kayseri'de bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek, işletme sahibi Serkan Kahraman tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Nefes borusuna yiyecek kaçan bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde Talas ilçesindeki bir restoranda meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte mama sandalyesinde yemek yiyen 1,5 yaşındaki bebeğin nefes borusuna yiyecek kaçtı. O sırada restorandan içeri giren işletme sahibi Serkan Kahraman, durumu fark etti. Kahraman, bebeği kucağına alarak Heimlich manevrası uyguladı. Yaptığı manevrayla bebeğin nefes borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasını sağlayan Serkan Kahraman, çocuğu aileye teslim etti. Aile, Kahraman’a bebeklerinin hayatını kurtardığı için teşekkür etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Diğer yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. 
 

