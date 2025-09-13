Nepal'de Hükümeti Deviren Gençler, 73 Yaşındaki Kadın Yargıcı İşbaşına Getirdi

Protestolar ve Sonuçları

8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen ilk yolsuzluk karşıtı protestolar, ülke genelinde en az 51 kişinin ölümüne yol açan şiddet ve kundaklamaya dönüştü. Bu süreçte geçici başbakanlık için birçok aday ortaya çıkmasına rağmen, Katmandu Belediye Başkanı Balen Shah ve eski elektrik dağıtım şirketi başkanı Kulman Ghising gibi isimler, muhtemel ulusal seçimlerde yer almayı tercih ettikleri için teklifi reddetti.

Karki'nin Atanması

Karki'nin geçici başbakan olarak atanması, gençlik delegeleri ve anayasa uzmanları arasında geniş bir destek buldu. Ancak, atanma sürecinde yaşanan anayasal anlaşmazlıklar nedeniyle yemin töreni ertelendi. Gençlik temsilcisi Sudan Gurung, siyasi partilere güvenmediklerini belirterek Parlamento'nun feshedilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel ise yeni bakanlar kurulunun seçimleri ilan etmesiyle Parlamento'nun otomatik olarak feshedileceğini savundu.

Ordu ve Monarşi Tartışmaları

Ordunun Cumhurbaşkanı'nı gözaltına alarak müzakerelere katılmasına izin vermemesi, sosyal medyada ve sivil toplumda eleştirilere neden oldu. Bu durum, ordunun monarşinin geri dönüşüne sıcak baktığı yönündeki algıyı güçlendirdi. Kral Gyanendra'nın geri dönüş çabaları hakkında da söylentiler yayılmaya başladı.

Sonuç

Sushila Karki'nin başbakanlık görevi, Nepal'de gençlerin ve kadınların siyasetteki rolünü güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, ülkede siyasi reformların hız kazanacağı umudunu doğuruyor.