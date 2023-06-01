NERO Rehberleri Kayaşehir Ve Meryem Ana Kilisesi'ni gezdi

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve bir süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanan Meryem Ana Kilisesi’nin bölge ve ülke turizmi için önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

NERO tarafından oda üyesi profesyonel turist rehberlerine yönelik Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi bilgilendirme ve eğitim gezisi düzenlendi. Program bünyesinde, oda üyesi rehberler Nevşehir Kalesi altında bulunan tarihi Kayaşehir ve Kahveci Dağı eteklerinde bulunan ve bir süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanarak turizme açılan Meryem Ana Kilisesi’ni gezdi. Gezi sırasında rehberlere, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri ve NERO yöneticileri tarafından Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar, gezi güzergâhları ve bundan sonraki süreçte bölgede yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Nevşehir Kalesi altında bulunan Kayaşehir’in 6’ncı yüzyıldan bugüne kadar yaşam izlerini taşıyan bir alan olduğunu ve yakın gelecekte önemli bir turizm destinasyonu haline gelebileceğini belirten NERO Başkanı Özay Onur, eğitim gezisi ile birlikte rehberlerin Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı konuklara burası hakkında en doğru bilgileri vermelerini hedeflediklerini kaydetti.

Kayaşehir’in içerisinde bulunan kaya oyma mezar odaları, kilise, yaşam odaları, bezirhaneler ve tüneller ile hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekeceğine inandığını ifade eden Onur, “Nevşehir Rehberler Odası olarak eğitim faaliyetlerimiz bünyesinde belediyemiz tarafından en güzel şekilde restore edilen Kayaşehir’e geldik. Burası kısa süre önce turizme kazandırıldı ve bizlerde buranın daha fazla insan tarafından tanınması, gezilmesi için katkı sağlamak istiyoruz. Tüm dünyanın burayı tanıması hem bölge hem de ülke turizmimiz için çok önemli. Dünyanın dört bir tarafından bölgemize gelen yabancı konuklarımıza burayı en iyi şekilde tanıtabilmek için odamıza kayıtlı rehberlerimizi bura hakkında bilgilendiriyoruz. Buranın yanında bir süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanarak bölge turizmine kazandırılan Meryem Ana Kilisesi de gerçekten çok önemli. Kapadokya bölgesindeki en önemli taş kiliselerden bir tanesi. Bölgeye gelen yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen tüm konukları Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi’ni görmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.