Nesibe Aydın, Kayseri'de eğitime start verdi

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından Erciyes Kültür Merkezi’nde “Eğitimde Ezberleri Bozmak” isimli seminer düzenlendi. Öğrenci velilerinin katıldığı seminerde, Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Nesibe Aydın ile Akademisyen ve Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal konuşmacı olarak yer aldı.

Program öncesi açıklamalarda bulunan Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Nesibe Aydın; “Kayseri’de Nesibe Aydın Okullarını açmak üzere girişimde bulunduk. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren eğitim öğretime başlayacağız ve Kayseri’deki velilerimize, veli adaylarımıza okulumuz hakkında bilgi vermek, yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere bugün bir seminer düzenliyoruz. Bu seminerde aynı zamanda "Akademisyen Anne" adıyla bilinen Saniye Bencik hocamız da bulunacak. Kayseri okulumuz, Ankara dışı okullarımızın yedincisi olacak. Ankara’da dört kampüsümüz var. Ankara dışında da şu ana kadar altı kampüsümüz vardı; Kayseri ve İstanbul’la birlikte kampüs sayımız, Ankara dışı kampüs sayımız sekize yükselmiş olacak. Bugün velilerimizle birlikte olmaktan, Kayseri’de olmaktan, Kayseri’de de Nesibe Aydın bayrağını dalgalandıracak olmamızdan dolayı mutluyum. Kayseri’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni kampüs hakkında bilgiler veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kayseri kurucularından Ömür Özkan, “Önümüzdeki yıl Kayseri’de eğitim öğretim faaliyetine başlayacak olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları için burada Nesibe Hoca’yı da Kayseri’ye davet ettik. Hem bir seminer hem de Kayseri’yi tanıtma anlamında bir lansman, bir nevi lansman toplantısı gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılında kampüsümüz şu anda binamız yapım aşamasında faaliyetine başlayacak. Yaklaşık 15.000 metrekare kapalı alan, 10.000 metrekare bahçe alanı ve toplamda da 25.000 metrekare olmak üzere; sportif, sanatsal etkinliklere müsait, donanımlı bir kampüs olacak. Ana sınıfı, anaokulu, ilköğretim, ortaokul ve lise kademeleri olmak üzere tüm kademelerde eğitim öğretim hizmetine devam edecek inşallah. Kayseri’mizde Ankara merkezli, güçlü akademiye sahip, eğitim başarısı yüksek bir kurum olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nı Kayseri halkımıza, Kayseri hemşehrilerimize kavuşturmaktan, böyle bir kampüsü, böyle bir markayı Kayseri’yle buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Kayseri için hayırlı ve uğurlu olur; tüm şehrimiz için hayırlı ve uğurlu, eğitim camiasına da hayırlı olur” açıklamasını yaptı.