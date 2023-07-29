Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak kamerada

Nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında bulunan vaşak hem foto kapana hem de amatör kameraya yansıdı.

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  • 29.07.2023 12:31
  • Güncelleme: 29.07.2023 12:31
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak kamerada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında bulunan vaşak hem foto kapana hem de amatör kameraya yansıdı.

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla ormanlar ve uygun arazilerdeki farklı noktalara toplam 25 foto kapan kurdu. Ekipler, bu foto kapanlarla dağ keçisi, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvan türlerini birçok kez görüntüledi. Foto kapanlardan birine de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan vaşağın görüntüsü yansıdı.

Daha önce da bazı vatandaşların ormanda gördüklerine dair ihbarlarda bulunduğu vaşak, bir vatandaş tarafından da cep telefonunu ile görüntüledi.

İHA

Kayseri Gündem
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