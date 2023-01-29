Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri'de yeniden hayat buldu

Kayseri’de 2002 yılında sayıları 28 olan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sayesinde 2022 yılında bin 652’ye ulaştı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sayesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan türler, şehirde yeniden hayat buluyor. Gerek avcılara verilen eğitimler gerekse denetimlerle kaçak avcılığın önüne geçilirken, hayvanlar ise doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede 2002 yılında şehirde 28 adet bulunan ve nesli tükenmeyle karşı karşıya kalan yaban keçilerinin sayısı 20 yıl sonra bin 652’ye kadar çoğaldı.

Doğa koruma konusunun tüm dünyada önem arz ettiğini aktaran ve özellikle küresel ısınmanın getirdiği önemli sonuçların olduğunu belirten Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Harun Dindar, "Kaçak avcılık konusunda gerek 112’den gerekse korumada görevli tüm personelimize gelen ihbarlar neticesinde geçtiğimiz yıl içerisinde 12 kişiye toplamda 350 bine yakın idari para cezası uygulandı. Tabi mücadelemiz devam etmekte. Avcılığa meraklı olan vatandaşlarımızın öncelikle kurslara katılıp belgelerini almasını istiyoruz. Kurslara katılım yeterli değil, araziye çıkıldığı zaman bir takım kurallara uymak durumunda. Bunu da kurslarımızda yoğun bir şekilde kendilerine anlatıyoruz. Kurallı avcı olmaları, limitlere uymaları, kontrol için gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmaları konusunda kendilerini uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.