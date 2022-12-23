Net asgari ücret 451 dolar

Birçok çalışanın beklediği asgari ücrete zam oranları dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 için belirlenen asgari ücretin net 8 bin 506 lira olduğu duyuruldu. Böylelikle asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu. Yeni zamla birlikte asgari ücret dolar bazında güncel kurla (dolar: 18,85 lira) 451 dolara çıktı. Asgari ücret 2002’de 126 dolara tekabül ediyordu. 2012’de 391 dolar olan asgari ücret, son artışla birlikte şu an güncel kurla 451 dolar seviyesinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2002 yılından bu yana belirlenen asgari ücretlerin dolar bazında karşılığını sosyal medyadan paylaştı. Hem lira hem de dolar miktarlarının yer aldığı listeyi paylaşan Bilgin, “Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun” dedi.

2010 yılından sonra ise asgari ücret ve dolar cinsinden seyriyse şöyle:

2011 yılında asgari ücret 658 lira, dolar karşılığı 427

2012 yılında asgari ücret 739 lira, dolar karşılığı 386

2014 yılında asgari ücret 891 lira, dolar karşılığı 414

2015 yılında asgari ücret 1000 lira, dolar karşılığı 426

2016 yılında asgari ücret 1300 lira, dolar karşılığı 441

2017 yılında asgari ücret 1404 lira dolar karşılığı 397

2018 yılında asgari ücret 1603 lira, dolar karşılığı 422

2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 lira, dolar karşılığı 378

2020 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira, dolar karşılığı 390

2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira, dolar karşılığı 383

2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar karşılığı 316

2022 yılının ikinci 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 lira, dolar karşılığı 329.

Bakan Bilgin tarafından paylaşılan tabloya göre, 2023 yılında ise 8 bin 506 lira olan asgari ücret miktarı 455 dolara tekabül ediyor.