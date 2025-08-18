Netform Matbaacılık A.Ş'ye, 'Spor Dünyasında İz Bırakanlar' teşekkürü

Spor adamı Halil Severcan’ın kaleme aldığı bu değerli eser, 1965-1998 yılları arasında spor alanında emek vermiş 200'den fazla biyografiyi bir araya getiriyor. Melikgazi Belediyesi Yayınları arasında yeni çıkan bu kitap, spor camiasında büyük ilgi gördü.

Halil Severcan’ın titizlikle hazırladığı bu çalışma, Netform Matbaacılık tarafından gerçekleştirilen editörlük, tashih, sayfa tasarımı ve baskı işlemleri ile özenli bir şekilde hayata geçirildi. Kaliteli işçilik ve özverili bir editörlük süreci sonucunda ortaya çıkan eser, spor dünyasında beğeni topladı.

Ödül töreninde, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel adına hazırlanan plaket, Netform Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gerçek’e takdim edildi. Spor adamları Halil Severcan ve eğitimci Sezai Çamdal, bu başarılı çalışmanın arkasındaki emeği takdir ederek teşekkürlerini ilettiler.