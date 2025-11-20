NevKayDer Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Tamamladı

Başkan Anfer Yılmaz'dan Vurgu:

Dernek Başkanı Anfer Yılmaz, “İcraatlarımızı daha da artırarak, Nevşehir-Kayseri diyaloğunu güçlendirerek hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Genel Kurul sonrası yapılan iki ayrı toplantıda, dernek yönetimi görev dağılımını gerçekleştirdi. Anfer Yılmaz başkanlığındaki yönetimde, başkan vekilliğine Esat Özaltın, saymanlığa İsa Ferah, genel sekreterliğe Alperen Yalçın getirildi. Başkan yardımcıları arasında ise Mustafa Öğütlü, Köksal Kaya, Yaşar Sıdar, Orhan Yıldız, Pınar Dönmez, Selim Üvez, Osman Öztürk, Arif Yasin Bircan, Yavuz Selim Aslan, Osman Fidan, Yaşar Serhat Çalışkan ve Özgür Özdemir yer aldı. Üyeliklere ise Mehmet İlhan Şahin, Ahmet Buğra Şimşek, Mustafa Demir, Duran Tekin, Halil Bayer, İlker Sarıaslan, Nur Sultan Güven, Mustafa Tolga Koçak, Yunus Emre Çakır, Şükran Satılmış, Şakir Yavuz, Davut Güleç, Mete Kurt, Adnan Akyıl, Tamer Ünlü, Nazmi Şen, Ayla Akdoğan, Mesut Erhan Cihan seçildi. Denetim kuruluna ise Uğur Şahin, Selim Doğanay ve Yılmaz Karaca atandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı:

Toplantıya katılan NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin, derneklerin ortak projeler geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı. “Kayseri'deki hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. Birliğimizi bozmayalım” şeklinde konuştu.

Anfer Yılmaz, derneğin vizyonunu “üyeler ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı sağlamak” olarak belirtti. Yılmaz, “Yaşadığımız yer olan Kayseri’ye ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin desteği çok önemli” dedi.

MHP İl Başkanı'nın Ziyareti:

Öte yandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, dernek yönetimini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu ziyaret, dernekler arası işbirliğinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.