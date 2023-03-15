Nevşehir Belediyesi'nden 'ücretsiz diyetisyen danışmanlık' hizmeti

Nevşehir Belediyesi'nin toplum sağlığı ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi ile başlattığı ücretsiz diyetisyen uygulaması yoğun ilgi görüyor.

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  • 15.03.2023 10:57
  • Güncelleme: 15.03.2023 10:57
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Nevşehir Belediyesi'nden 'ücretsiz diyetisyen danışmanlık' hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi’nin toplum sağlığı ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi ile başlattığı ücretsiz diyetisyen uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Danışma Merkezi’nde, obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini en aza indirmek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti veriliyor. Merkezde, teferruatlı vücut analizleri göz önünde bulundurulan kişilere özel beslenme listeleri hazırlanıyor ve 8 seans ile onlara nasıl beslenmeleri konusunda alışkanlıklarını değiştirerek yol gösteriliyor.

Başvuruda bulunanlara ayrıca, hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk beslenmesi, adölesan (ergen) beslenmesi, sporcu beslenmesi ve kilo yönetimi gibi alanlarda ihtiyaca göre destek veriliyor.

Dileyen tüm vatandaşların Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0384 2124025 Nolu telefonundan bilgi alarak veya Paşakonağı yanında bulunan merkeze şahsen başvurarak randevu oluşturduğu merkez haftanın 5 günü açık bulunuyor.

Merkezde diyetisyenin yanı sıra her yaş grubundan vatandaşlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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