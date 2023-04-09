Nevşehir Belediyespor 2 - Elazığspor 3

TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor sahasında ES Elazığspor'u konuk etti. Ev sahibi Nevşehir Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı Elazığspor 3-2'lik galibiyetle kazandı.

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  • 09.04.2023 09:06
  • Güncelleme: 09.04.2023 09:06
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Nevşehir Belediyespor 2 - Elazığspor 3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig 1. Grup’un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor sahasında ES Elazığspor’u konuk etti. Ev sahibi Nevşehir Belediyespor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı Elazığspor 3-2’lik galibiyetle kazandı.

Stad: Nevşehir Gazi

Hakemler: Tolga Tunay İnan xx, Fatih Pazı x, Cem Harman x,

Nevşehir Belediyespor: Şener x, Caner x, Rahmi x, Erdi xx (Birhan Dk 83 ?), Halil İbrahim x (İbrahim Dk 83 ?), Gökay xx, Baran x (Batuhan Dk 83 ?), Hüseyin x (Orhan Dk. 83 ?), Onur x, Dilaver x, Ali xx

Entegre Solar Elazığspor: Yiğit xx, Oğuzhan xx, Yigitcan xx, Hakkı xx (Salih Dk. 87 ?), Mesut xx, Zeki xx, Fatih xx, Çağrı xx (İzzet Dk. 87 ?), Yağızcan xx, Muhammet xx, Tugay xx (Mert Dk. 87 ?)

Goller: Erdi (dk. 30), Ali (dk. 45) (Nevşehir Belediyespor), Mesut (dk. 5), Tugay (dk. 55), Mert ( dk. 90 pen) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Caner, Ali (Nevşehir Belediyespor), Hakkı, Mesut, Çağrı, Yiğit (Elazığspor)

İHA

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