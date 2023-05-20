Nevşehir Belediyespor 3-2 Eskişehirspor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son haftasında kendi sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadeleyi Nevşehir Belediyespor 3-2 kazandı. 3 puanı 3 golle alan Nevşehir Belediyespor puanını 58'e yükselterek play-off oynama hakkı kazanırken, konuk ekip Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.

PAYLAŞ
  • 20.05.2023 17:15
  • Güncelleme: 20.05.2023 17:15
  • 32
Nevşehir Belediyespor 3-2 Eskişehirspor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son haftasında kendi sahasında Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadeleyi Nevşehir Belediyespor 3-2 kazandı. 3 puanı 3 golle alan Nevşehir Belediyespor puanını 58’e yükselterek play-off oynama hakkı kazanırken, konuk ekip Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.

Stad: Gazi Stadı

Hakemler: Onur Güneş xx, Ali Etlikci xx, Emir Kılıçarslan xx

Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Berkay Göçmen xx, Ömer xx, Onur x (Yakup Berk Dk. 55 x) Kerem Can xx, Erdi xx, İbrahim x (Alparslan Dk. 64 x), Berkay Tekin xx, Ali Kuçik xx (Ali Kılıç Dk. 46), Dilaver xx (Batuhan Dk. 46 x), Özgür Can xx (Samet. Dk. 55 x)

Yedekler: Yağızcan, Rahmi Can

Eskişehirspor: Efehan x, Furkan x, Arda x, Bartu x (İsmet Dk. 43 x), Berke x (Eren Dk. 69 x), Furgan x, Serdar x (Yunus Emre Dk. 57 x), Ayberk x (Hasan Alp Dk. 70 x), İlker xx, Barış x (Berkay Dk. 57), Onur x

Yedekler: Arif Ersagun, Eren, İsmet, Melih.

Goller: Ali Kuçik (dk. 3), Dilaver Güçlü (dk. 44), Berkay Göçmen (Dk. 49) (Nevşehir Belediyespor), İlker (dk. 21 ve 83) (Eskişehirspor)

Sarı Kart: Özgür Can Özcan, Yakup Berk, (Nevşehir Belediyespor), Onur Arı (Eskişehirspor)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Bakan Akar: 'Ekonomik açıdan Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlar başarılı olamayacak'

Bakan Akar: 'Ekonomik açıdan Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlar başarılı olamayacak'

Özdemir ve Ersoy mazbatalarını aldı

Özdemir ve Ersoy mazbatalarını aldı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü

İYİ Parti Milletvekili Ataş, mazbatasını aldı

İYİ Parti Milletvekili Ataş, mazbatasını aldı

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

DAHA FAZLA
CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor 3 puan istiyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor