Nevşehir Belediyespor, Edirnespor'u konuk edecek

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, ligin 28. haftasında kendi sahasında oynayacağı Edirnespor müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.

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  • 11.04.2023 15:33
  • Güncelleme: 11.04.2023 15:33
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Nevşehir Belediyespor, Edirnespor'u konuk edecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, ligin 28. haftasında kendi sahasında oynayacağı Edirnespor müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, 12 Nisan Çarşamba günü Edirnespor’u konuk edecek. Gazi Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak olan müsabakayı İstanbul bölgesi C Klasman Hakemlerinden Sercan Yılmaz yönetecek. Nevşehir Belediyespor’un cezası nedeniyle maç seyircisiz oynanacak.

Karşılaşma için hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştiren Nevşehir Belediyespor da, Teknik Direktör Yusuf Tokuş oyuncularından üç puan bekliyor. Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasından dolayı ideal kadrosunu sahaya tecrübeli teknik adam, “Son haftalarda sakat ve cezalı futbolculardan dolayı sürekli olarak kadromuzda değişikliklere gideriyoruz. Bu da doğal olarak oyunumuzu etkiliyor. Bu hafta için de aynı durumu yaşayacağız. Kerem, Caner, Ömer ve Erdi’nin hafif sakatlıkları bulunuyor. Hangilerinin bizimle olabileceğine bakacağız. Alışık olduğumuz sistemde ve kadroyla oynayabilseydin sıralamada çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Dediğimiz gibi cezalar ve sakatlıklar çok canımızı yaktı. Başımızı kaldırarak önümüze bakmamız lazım. Biz çok alt sıralardan buralara geldik. Şimdi de play-off grubunun içinde kalıp çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkıp ligi burada bitirmek istiyoruz” dedi.

İHA

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