Nevşehir Belediyespor, hakem Timuroğlu'nun şike ve bahis iddialarının araştırılmasını istedi

Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, Nevşehir Belediyespor-Şile Yıldız spor müsabakasının hakemi ile ilgili iddiaların araştırılması için TFF ve savcılığa başvuracaklarını söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanan ve 2-2 sona eren Nevşehir Belediye Spor - Şile Yıldız spor müsabakasının ardından Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, sert açıklamalarda bulundu. Maçın orta hakemi Ahmet Turan Timuroğlu’nun takımları aleyhine maç esnasında gösterdiği haksız kartlar, sebepsiz yere maçı 10 dakika uzatması ve uydurma penaltıları sonucu puanlarını gasp ettiğini söyleyen Dirikoç, hakem Timuroğlu ile ilgili şike ve bahis iddialarının araştırılmasını istedi. Maç ile ilgili maçtan önce bazı sosyal medya hesapları üzerinden maçın sonucu ile ilgili paylaşımlar yapıldığı ve bahis oynandığı şeklinde kuvvetli iddiaların olduğunu belirten Dirikoç, “Türk futbol tarihine kara bir leke olarak sürülen maç sonucunda bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Maç öncesinden farklı internet sitelerinde bizim maçımızın sonucu ile alakalı yapılan paylaşımları üzülerek öğrendik. Maçtan önce maçın sonucunun belirlendiği ve buna uygun bahisler oynandığı şeklinde net duyumlar aldık. Maç içerisinde verilen ve verilmeyen her türlü karar, çalınan uydurma penaltılar, gereksiz uzatma süresi ve verilen kırmızı kartlar bugün stattaki herkesin kafasında soru işaretleri bıraktı. Kulüp yönetimi olarak TFF ve savcılık yoluyla sürecin tüm detayları ile araştırılmasını ve hakkımızın korunmasını talep edeceğiz. Hakemin, yakınlarının ve bağlantısı olduğu kişilerin yasal veya yasa dışı bahis sitelerinde üyeliği olup olmadığının araştırılmasını, ayrıca banka hesap hareketlerinin incelenmesini talep edeceğiz. Bir şehrin emeklerini hiçe sayan hakemlik ile yakından uzaktan ilişkisi olmayan bu kişilerin Türk futbolundan kara ellerini çekmeleri için yasal olarak gereken tüm mücadeleyi vereceğiz. Haklı davamızda ilgili tüm kurumları görev başına davet ediyoruz” dedi.