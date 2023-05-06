Nevşehir Belediyespor yönetimi bilet fiyatlarını 1 TL'ye düşürdü

Nevşehir Belediyespor yönetimi, pazar günü oynanacak olan Hacettepe müsabakası öncesinde açık tribün bilet fiyatlarını 1 TL'ye düşürdüklerini açıkladı.

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  • 06.05.2023 17:16
  • Güncelleme: 06.05.2023 17:16
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Nevşehir Belediyespor yönetimi bilet fiyatlarını 1 TL'ye düşürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyespor yönetimi, pazar günü oynanacak olan Hacettepe müsabakası öncesinde açık tribün bilet fiyatlarını 1 TL’ye düşürdüklerini açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, ligin 32. haftasında yarın kendi sahasında Hacettepe 1945 Spor Kulübü ile karşılaşacak. Saat 15.00’te Gazi Stadı’nda başlayacak olan müsabakayı Samsun bölgesi C Klasman hakemlerinden Gökhan Özbulut yönetecek. Play-Off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor için büyük öneme sahip mücadele öncesinde kırmızı beyazlı ekip 51 puanla 6. sırada yer alırken konuk Hacettepe 1945 Spor Kulübü 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Aldığı ceza nedeniyle son 3 iç saha müsabakasında taraftarların ayrı kalan Nevşehir Belediyespor’un bu maçta en büyük kozu taraftarları olacak. Play-Off grubunda üst sıralarda ligi bitirmek isteyen kırmızı beyazlı ekip için büyük öneme sahip olan maça Nevşehir Belediyespor’a gönül veren taraftarların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Maç öncesi tüm taraftarları Gazi Stadı’na davet eden Nevşehir Belediyespor yönetimi, açık tribün için bilet fiyatlarını 1 TL’ye düşürdüğünü açıkladı.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç; “Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyorum. Pazar günü saat 15.00´te oynanacak karşılaşma için yönetim olarak açık tribün bilet fiyatlarını 1 TL’ye düşürdük. Nevşehir Belediyespor taraftarı cefakar bir taraftardır ve her dönem takımının arkasında olmuştur. Bu maçta da takımlarını en iyi şekilde destekleyeceklerinden hiç şüphemiz yok” dedi.

İHA

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