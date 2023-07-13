Nevşehir'de 'Huzurlu Sokaklar 1' operasyonu: Sokaklar ve şahıslar didik didik arandı

Nevşehir'de Huzurlu Sokaklar Narkotik Suçları ve Düzensiz Göç İle Mücadele Uygulaması yapıldı.

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  • 13.07.2023 00:31
  • Güncelleme: 13.07.2023 00:31
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Nevşehir'de 'Huzurlu Sokaklar 1' operasyonu: Sokaklar ve şahıslar didik didik arandı
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Nevşehir’de "Huzurlu Sokaklar Narkotik Suçları ve Düzensiz Göç İle Mücadele Uygulaması" yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Nevşehir’de güven ve huzur ortamının devamının sağlanması, meydana gelme riski bulunan suçların önlenmesi, uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi suçlar başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilebilmesi, kayıt dışı düzensiz göçmenlerin tespiti ile gerekli işlemlerin tesisi için Huzurlu Sokaklar-1 uygulaması yapıldı.

Suç oranlarının analizi neticesinde Nevşehir merkezde tespit edilen 9 mahallede bulunan ana caddeler, sokaklar ile umuma açık mekanlar, kamuya açık yerler, metruk binalar ve bu bölgelerdeki araçlar ve şahıslar üzerinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Özellikle yabancı uyruklu şahısların kimlik ve parmak izi kontrollerinin yanı sıra kaba üst araması da yapıldı. Yapılan çalışmalara narkotik köpekleri de eşlik etti.

Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğinin Önleme ve Arama Kararı alınarak 284 personelin görev aldığı uygulamada 994’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda bin 457 şahsın yanı sıra, 254 araç ve sürücüsünün kontrolü yapıldı.

Umuma açık yerler ile 1 adet lunaparkta sorgusu yapılan şahıslardan yurda kaçak giriş yaptığı tespit edilen 2 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere gözetim altına alındı.

Haklarında Tahdit ve Alternatif Yükümlülük getirildiği tespit edilen 30 yabancı uyruklu şahıs gerekli işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hakkında yakalama emri bulunan 2 şahısın da gözaltına alındığı uygulamada 5 araç trafikten men edilirken 13 araç sürücüsüne toplamda 93 bin 688 Türk Lirası para cezası uygulandı.

İHA

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