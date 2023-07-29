Nevşehir'de 'Kumpanyada Curcuna' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği 'Kumpanyada Curcuna' isimli oyun Nevşehir'de sahnelendi. Eski bir İstanbul hikyesini anlatan ve tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun izleyicileri kahkahaya boğdu.

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  • 29.07.2023 10:30
  • Güncelleme: 29.07.2023 10:30
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Nevşehir'de 'Kumpanyada Curcuna' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyun Nevşehir’de sahnelendi. Eski bir İstanbul hikâyesini anlatan ve tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun izleyicileri kahkahaya boğdu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyun Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Sanat yönetmenliğini Caner Demir’in üstlendiği oyunda; Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Harun Özağ, Aykut İspir, Alican Turan, Deniz Akkaya, Oğuz Cabir Arslan, Evrim Artut, Ahmet Altan Dalyan, Abdulsamed Albora, Samira Tiryaki, Yağmur Şayir, Irmak Çakmak, Samet Karakaş, Ayber Faruk Özbeyli ve Esma Nur Karaca sahne aldı. Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri oyun sonunda sanata ve sanatçılara verdiği destekten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür eden usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz, Nevşehir’i ve Nevşehirlileri çok sevdiğini söyledi.

Küçükayvaz, “Nevşehir halkının övgüsüne, beğenisine nail olduğumdan dolayı çok mutluyum. Nevşehir’in halkının karşısına hep güzel oyunlarla çıkmak istiyorum. Nevşehir’i ve Nevşehirlileri çok seviyorum. Nevşehir’de böyle bir sanatsever kitlenin olması çok mutluluk verici. Bazı sahneler gerçekten çok özeldir. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi de bunlardan bir tanesi. Burası gerçekten her tiyatro topluluğunun gösteri sunmak istediği bir salon. En çok sevdiğim sahnelerden birinin Nevşehir olduğunu belirtmek isterim. En başta kişisel tercih ve doğru yönlendirmeler ile sanata bakış açısının bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kişisel değerlendirmeyi de belediye başkanımız gerçekten harikulade gerçekleştiriyor. İşte onun göstergesi tiyatro topluluklarının sıklıkla buraya gelmek istemesi. Bu belediye başkanımızın sanata ve sanatçıya ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir" dedi.

İHA

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