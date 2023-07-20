Nevşehir'de 15 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan dolayı 15 şahıs tutuklandı.

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  • 20.07.2023 15:27
  • Güncelleme: 20.07.2023 15:55
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Nevşehir'de 15 şahıs tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de çeşitli suçlardan dolayı 15 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 15 şahıs tutuklandı. Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 29 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 16’sı serbest bırakılırken 13 şahıs ise tutuklandı.

Ayrıca 4 hırsızlık olayında 4 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklanırken taciz olayında ise 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

İHA

Kayseri Gündem
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