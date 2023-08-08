Nevşehir'de 3 yabancı uyruklu şahıs 'sınırdışı' edildi

Nevşehir’de ’resmi belgede sahtecilik’, ’illegal giriş’ ve ’hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme/ele geçirmek, özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 3 yabancı uyruklu şahıs ’sınırdışı’ edildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilimizde ’Göçmen Kaçakçılığı’ ve ’Sınır Dışı İşlemleri’ çerçevesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1, ’illegal giriş’ yaptığı tespit edilen 1, ’hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme/ele geçirmek, özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından1 toplamda 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

3 yabancı uyruklu şahıs adli işlemlerinin ardından ’sınırdışı’ edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.