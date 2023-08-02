Nevşehir'de 3 yabancı uyruklu şahıs dışı edildi

Nevşehir'de yurda 'illegal giriş' ve 'kaçakçılık' suçundan 3 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

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  • 02.08.2023 17:05
  • Güncelleme: 02.08.2023 17:05
Nevşehir'de 3 yabancı uyruklu şahıs dışı edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de yurda “illegal giriş” ve “kaçakçılık” suçundan 3 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri ile birlikte “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda “kaçakçılık” suçundan 2, illegal giriş yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 3 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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