Nevşehir'de aç kalan kurtlar koyunlara saldırdı

Nevşehir’de aç kalan kurtlar, girdikleri ağılda 7 koyunu telef etti.

Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın penceresinden içeri giren kurtlar, Ahmet Turan Didin’e ait koyunlara saldırdı. Köpeklerin havlama sesiyle ağıla giden Didin, hayvanlarını kanlar içinde buldu. Olayda 7 koyun telef oldu.

Ahmet Turan Didin, "Gece saatlerinde ağıla kurt girmiş. Biz köpeğin sesine uyandık. Dışarı çıktığımda kurtların koyunların arasında olduğunu gördüm. Elimdeki lambayı tutunca kurt kaçtı. Ağılı kontrol ettiğimde ise 6-7 koyunumun telef olduğunu gördüm. Arada yaralı hayvanlar da vardı. Gerekli tedbirleri aldık. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz” dedi.

Telef olan koyunlar gömülerek imha edildi.