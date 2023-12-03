Nevşehir'de alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Nevşehir’de alkollü sürücünün çarptığı otomobil başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Nehir Ürgüp Karayolu, İbrahim Paşa rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasal sınırın üzerinde alkollü olan 50 AAV 597 plakalı otomobil sürücüsü Özlem K. önce aynı yönde giden Muhammet G.’nin kullandığı 38 AS 181 otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü daha sonra aynı istikamete giden Şükrü Mert K.’nin kullandığı 38 YF 527 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 50 AAV 597 plakalı otomobil şarampole savrulurken , 38 AS 191 plakalı otomobilde şarampolde takla atarak durabildi.

Yol güzergâhında devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 50 AAV 597 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi ile 38 YF 527 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.