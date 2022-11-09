Nevşehir'de dere yatakları park ve yeşil alanlara dönüştürülüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından, 4 farklı mahallede bulunan dere yatakları ıslah edilerek bu bölgelere park ve yeşil alan yapılacak.

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  • 09.11.2022 11:42
  • Güncelleme: 09.11.2022 11:42
Nevşehir'de dere yatakları park ve yeşil alanlara dönüştürülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından, 4 farklı mahallede bulunan dere yatakları ıslah edilerek bu bölgelere park ve yeşil alan yapılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı yakınlarında dere ıslah çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte alanda gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi alan Savran, bu bölgenin dışında 15 Temmuz, Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallelerinde bulunan 3 ayrı noktada daha dere ıslah çalışması gerçekleştirileceğini ve bu bölgelerde yeni park ve yeşil alanlar oluşturacaklarını açıkladı.

Savran, “Burada vatandaşlarımızdan çok yoğun bir park talebi vardı. Bize birçok kez bu konuyu dile getirdiler. Belediye olarak burada bulunan derenin ıslahı için çalışmalara başladık. İnşallah dere yatağının ıslah çalışmaları tamamlandıktan sonra yaz aylarında buraya çok güzel bir park yapacağız. Mahallelerimizde park yapmaya uygun her alanı değerlendirmek istiyoruz. Buradaki kriterimiz; imar planında yeşil alan olacak, mülkiyeti tamamen belediyemize ait olacak. Burası gerçekten örnek bir proje olacak. Burası haricinde üç ayrı noktada daha dere yatağı ıslah çalışmamız olacak. Jandarma bölgesinde yeni yapılan okul binalarının yakınında, Bekdik Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları arkasındaki bölge ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde de dere yatağı ıslah çalışması yapacağız. Buralarda da ıslah ettiğimiz bölgeleri yeşil alan yapacağız. Şehrimizin her köşesini pırıl pırıl yapmaya kararlıyız. Zaman içinde olacak işler bunlar. İki yılda çok büyük işler yaptık ve inşallah önümüzdeki yıllarda bunlardan daha fazlasını yapacağız” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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