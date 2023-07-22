Nevşehir'de dikkatsiz sürücüler kazalara neden oldu

Nevşehir'de dikkatsiz davranan sürücüler kazalara neden olurken kaza anları da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

PAYLAŞ
  • 22.07.2023 12:47
  • Güncelleme: 22.07.2023 12:47
  • 25
Nevşehir'de dikkatsiz sürücüler kazalara neden oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de dikkatsiz davranan sürücüler kazalara neden olurken kaza anları da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

KGYS kameralarının kaydettiği ilk kaza Nevşehir-Ürgüp yolu Balonlu kavşakta meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan yola çıkmaya çalışan ticari taksi kazaya neden oldu. Bir diğer maddi hasarlı kaza ise Niğde Kavşağında meydana geldi. Kazada kontrolsüz şerit değiştiren otomobil yanında seyir eden başka otomobile çarptı.

Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, kaza anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı

Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı

Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'

Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'

Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'

Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'

Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

DAHA FAZLA
Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Kayseri’de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Benzine büyük zam beklentisi

Benzine büyük zam beklentisi

Gelinlikte kiralama revaçta

Gelinlikte kiralama revaçta