Nevşehir'de fireni patlayan kamyon araçlara çarptı: 6 yaralı

Nevşehir'de fireni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

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  • 05.03.2023 19:39
  • Güncelleme: 05.03.2023 19:39
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Nevşehir'de fireni patlayan kamyon araçlara çarptı: 6 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de fireni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kuşçu’nun kullandığı 68 AAL 821 plakalı kamyonun freni patladı. Kırmızı ışıkta duramayan kamyon bekleyen 6 araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir-Kayseri karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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